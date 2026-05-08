Spielenachmittag

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Matthias-Erzberger-Platz Bachwiesenstraße 7, 72525 Münsingen

Offener Spielenachmittag für Groß und Klein. 

Das Team der Stadtbücherei stellt Spiele zur Verfügung, gerne können auch eigene Spiele mitgebracht werden.

Info

Matthias-Erzberger-Platz Bachwiesenstraße 7, 72525 Münsingen
Freizeit & Erholung
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