Offener Spielenachmittag für Groß und Klein.
Das Team der Stadtbücherei stellt Spiele zur Verfügung, gerne können auch eigene Spiele mitgebracht werden.
Info
Matthias-Erzberger-Platz Bachwiesenstraße 7, 72525 Münsingen
Freizeit & Erholung
bis
Matthias-Erzberger-Platz Bachwiesenstraße 7, 72525 Münsingen
Offener Spielenachmittag für Groß und Klein.
Das Team der Stadtbücherei stellt Spiele zur Verfügung, gerne können auch eigene Spiele mitgebracht werden.
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