Der mythologisch erweiterte Heroenkörper - was gehört zu einem Helden und worin zeichnet es sich aus?

Dabei wird erst einmal unterschieden zwischen "alten" und "neuen" Helden - denn nicht nur die altgriechische Dichtkunst, sondern auch das moderne Kino kennt ja "Heroes". Außerdem soll gezeigt werden, was für solche Figuren typisch ist und welche Fähigkeiten und "Ausrüstung" in welcher Erzählkultur als unabdingbar mitgegeben - und welche als ersetzbar dargestellt werden. Denn die Betrachtung kann ja auch umgekehrt erfolgen: Frei nach dem Motto "Kleider machen Leute" heißt es dann unter "Helden machen Gesellschaften", was eine Heldengeschichte über die Erzähler aussagt.

Dazu wird dem Wort Heros bzw. Held nachgegangen und die Figuren in die jeweilige Zeit der Erzählttradition gebettet - warum z.B. ist Herakles denn nun eigentlich ein Held für die Griechen gewesen, wie schneidet z.B. Batman dagegen ab und wer wäre heute ein Held für uns? Zum Heroen gehört nicht nur die gute Gelegenheit, sondern auch die innere Einstellung und eben doch hin und wieder das ein oder andere Hilfsmittel. Deshalb klärt der Vortrag neben dem Helden selbst vor allem die Frage: Was muss ein Held unbedingt haben?