An diesem Spielenachmittag für Familien am Internationalen Museumstag können in der Ausstellung Home@Museum. Eine Privatsammlung wohnlich ausgestellt unter dem Motto „Spielend Kunst!“ Gesellschaftsspiele rund um das Thema „Kunst“ ausprobiert und gespielt werden.

Home@Museum präsentiert eine exquisite Sammlung kleinformatiger konkret-konstruktivistischer Kunst aus einhundert Jahren (1913–2013), die ursprünglich für private Räumlichkeiten und nach subjektiven Kriterien zusammengetragen wurde. Was aber passiert, wenn solche auf nahe Sicht ausgelegten und dekorativ gerahmten Kunstwerke plötzlich im imposanten Museumsraum zu sehen sind? Wie behaupten sie sich dort und wie kann der Sprung vom privaten in den öffentlichen Raum erlebbar gemacht werden?

Der Ausstellungsparcours deutet mit Möbeln und Requisiten verschiedene Räume einer Privatwohnung an, die von Besucher*innen in unterschiedlicher Weise genutzt werden können: Zusätzlich zur Betrachtung von Kunstwerken kann im „Schlafzimmer“ auch entspannt, im „Hobbyraum“ Tischtennis oder im „Musikzimmer“ Klavier gespielt werden.

Ohne Anmeldung.

Termine:

Freitag, 12. Mai und Freitag, 19 Juni, jeweils 17:00–20:00 Uhr: Spieleabend für Jugendliche und Erwachsene

Sonntag, 21. Mai, 14:30 –17:30 Uhr: Spielenachmittag für Familien