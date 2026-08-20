Spielertreff

Viel Freude am Spielen haben die Besucher:innen des Spielertreffs.

Egal ob Taktikspiel, Reaktionsspiel oder Kreativspiel, Gesellschaftsspiele erfreuen sich großer Beliebtheit und sind kommunikativ. Der Spiellust sind keine Grenzen gesetzt, auch wenn bis spät in die Nacht taktiert und manchmal auch gemogelt wird. Andreas Fuchs hat wieder beliebte und neue Gesellschaftsspiele dabei. Er steht auch bei Fragen gerne zur Verfügung.