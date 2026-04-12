Spieletreff 2026 in der Stadtbüchere

Eingeladen sind alle Freunde von Gesellschaftsspielen zum gemeinsamen Spieletreff in der Bücherei.
Gerne können eigene Brett- oder Kartenspiele mitgebracht werden.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Bei Interesse einfach vorbeikommen.
Getränke werden zum Preis von 1 Euro angeboten.
Knabberzeug darf gene mitgebracht werden.
Alter: ab 10 Jahren
Beginn: 17.30 Uhr
Ende: 19.30 Uhr
Verlängerung bis 20.00 Uhr möglich.
Ausnahmen:
Donnerstag, 30. April 2026 und Freitag, 30. Oktober 2026 ist "langer Spieletreff". Dann ist der Beginn um 18.00 Uhr und gespielt wird bis ca. 23.00 Uhr.