Spieletreff 2026 in der Stadtbüchere

Eingeladen sind alle Freunde von Gesellschaftsspielen zum gemeinsamen Spieletreff in der Bücherei.

Gerne können eigene Brett- oder Kartenspiele mitgebracht werden.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Bei Interesse einfach vorbeikommen.

Getränke werden zum Preis von 1 Euro angeboten.

Knabberzeug darf gene mitgebracht werden.

Alter: ab 10 Jahren

Beginn: 17.30 Uhr

Ende: 19.30 Uhr

Verlängerung bis 20.00 Uhr möglich.

Ausnahmen:

Donnerstag, 30. April 2026 und Freitag, 30. Oktober 2026 ist "langer Spieletreff". Dann ist der Beginn um 18.00 Uhr und gespielt wird bis ca. 23.00 Uhr.