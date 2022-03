Brot&Spiele

Wann hast du das letzte Mal einen Spieleabend mit netten Menschen verbracht? In Markt8 hast du jeden Monat die Gelegenheit dazu!

Wir legen los mit alten Brettspielklassikern und neuen Spielehits. Eine kleine Auswahl haben wir da, aber du kannst gerne dein Lieblingsspiel mitbringen! Anmeldung bis jeweils Freitagabend per Mail ist aktuell nötig, weil die Personenzahl im Raum aus Coronaschutzgründen derzeit beschränkt ist. Du kannst an allen Abenden oder an einzelnen Abenden dabei sein. Das Angebot ist für dich kostenlos. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen, einzusehen auf der Markt8-Startseite.

Eintritt: Das Angebot ist kostenlos.