Mit dem „SpielFormen – Festival für bewegte Figuren“ feiert Esslingen am Neckar das Jubiläum des Puppenspielertreffs, der hier vor 70 Jahren gegründet wurde.

Das Festival präsentiert eine ganze Bandbreite des Objekttheaters, Figurenspiel, Papiertheater und Produktionen mit Marionetten aus Baden-Württemberg und ganz Deutschland sowie inspirierende Workshops. Der Puppenspieltreff gibt Gelegenheit zum Vernetzen und zum Austausch. Ob Fachpublikum, Kulturfans oder Kinder: Das ganze Programm lädt alle mit vielfältigen Angeboten zum Schauen, Staunen und Mitmachen ein.