Spielgruppe Schatzkiste im Familienzentrum im KiM

Kleine Unterschiede, große Abenteuer!

Wir laden Familien von Kindern mit Behinderung oder hohem Förderbedarf zu unserem

Spieltreff „Schatzkiste“ ein. Die Kinder können einen schönen Nachmittag beim gemeinsamen Spiel mit anderen erleben und neue Freunde treffen. Bei Kaffee und Tee lernen sich auch Eltern sowie Geschwisterkinder kennen und haben eine Gelegenheit sich auszutauschen.

Fühlt euch Willkommen!

Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Familien wohlfühlen, Kinder unbeschwert spielen können und ein wertvoller Austausch stattfindet. Ein barrierefreies WC und ein Wickeltisch sind vorhanden.

Wir laden euch herzlich ein, die Nachmittage mitzugestalten.