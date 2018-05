Die Veranstaltungsreihe „Museumplus“ führt an diesem Mittwoch in das Spielhausmuseum und der aktuellen Ausstellung „200 Jahre studentisches Leben in Hohenheim“. Durch die Ausstellung führt Prof. Dr. Ulrich Fellmeth, Leiter des Universitätsarchivs Hohenheim. Die Teilnehmer entdecken Schätze der Universität. Die fachkundigen Führungen durch Sammlungen und Museen Hohenheims dauern circa eine Stunde.

Eintritt frei; Anmeldung unter

https://www.uni-hohenheim.de/anmeldung-museumplus-spielhausmuseum