Der Spielmanns- und Schalmeienzug Pfullingen e.V. ist ein bunter Haufen von 27 Musikern im Alter von 15 - 70 Jahren, die viel Spaß am gemeinsamen Musizieren und geselligen Beisammensein haben.

Der Spielmannszug wurde 1983 gegründet, 1990 wurde das Instrumentarium durch Schalmeien erweitert und es kam zur Namensänderung. Inzwischen wird nur noch auf Schalmeien gespielt plus Begleitung an Schlagwerk und Gitarren.

Zwischen 1995 und 2008 wurden in verschiedenen Wettbewerben 11 Landesmeistertitel und 4 Deutsche Meistertitel erworben. In ihren Konzerten führen sie ein breites Repertoire unterschiedlichster Musikrichtungen auf: von ABBA, über Filmmusik, Klassik, Pop, Musicals oder Schlager. Während des Auftritts werden die Titel angesagt und auch die Instrumente werden erläutert.