Spielplatzfest am "WachsMalPlatz" an der Jugendherberge Hohenstaufen – ein offenes Fest mit Bewegung und Naturerlebnis für alle.

Der "WachsMalPlatz" an der Jugendherberge Hohenstaufen ist ein besonderer Spiel-, Bewegungs- und Erfahrungsraum, der gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen, Fachpartnern und der Stadt Göppingen entwickelt und umgesetzt wurde. Mit dem Spielplatzfest am "WachsMalPlatz" wird dieser Ort erlebbar gemacht und als lebendiger Treffpunkt für Familien und die Region gefeiert.

Beim Spielplatzfest erwarten die Besucherinnen und Besucher verschiedene Mitmach-, Bewegungs- und Kreativstationen, an denen Kinder spielerisch ihre Geschicklichkeit, Fantasie und Neugier entdecken können. Naturerfahrung, freies Spiel, gemeinsames Ausprobieren und Begegnung stehen dabei im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Angebot durch Aufenthaltsmöglichkeiten sowie eine kleine Verpflegung.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt erneut auf einer handwerklich-praktischen Mitmachstation. Hier können Kinder selbst aktiv werden, mit Werkzeugen und Materialien arbeiten und so zur Weiterentwicklung des Naturturms beitragen. Spielerisch und praktisch wird dabei erfahrbar, wie Naturerleben, handwerkliches Tun und Umweltbildung zusammengehören.

Das Spielplatzfest knüpft an die erfolgreiche Eröffnung des WachsMalPlatzes an und soll künftig regelmäßig stattfinden. Ziel ist es, den Platz nicht nur als Spielanlage, sondern als gemeinschaftlichen Lern- und Erlebnisraum zu nutzen – offen für Familien, Kinder, Jugendliche, Gäste der Jugendherberge und Interessierte aus der Region.

Der "WachsMalPlatz" steht für Beteiligung, Inklusion, Nachhaltigkeit und Naturerleben und verbindet Spiel, Bewegung und Umweltbildung auf besondere Weise. Das Spielplatzfest macht diese Idee für alle Generationen erlebbar.