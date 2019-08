Spielräume der Zukunft

Vortrag von Prof. Dr. Carmen Zahn, Hochschule für Psychologie, FHNW, Olten, CH.

Die Digitalisierung. Das heißt: Roboter, virtuelle Realität, digitale Kommunikation und neue Formen der Arbeit. Digitalisierung heißt: Neue Organisationskulturen und Teamentwicklung. Digitalisierung ruft widersprüchliche Zukunftsgefühle hervor: Begeisterung und Ängste, Faszination und Kulturpessimismus. Hoffnung und Skepsis. Wir leben in unsicherer Zeit. Sicher ist: Die Digitalisierung wird unsere Zukunft prägen. Sie ist keine Option, sondern eine Tatsache. Sie ist zugleich Chance und Herausforderung. In diesem Vortrag beschäftigen wir uns mit Facetten der Digitalisierung. Wie wird unsere zukünftige Arbeitswelt aussehen? Wie unsere Aufgaben? Welche Kompetenzen werden gefragt sein? Was können und müssen wir lernen - und wie?

Prof. Dr. Carmen Zahn beschäftigt sich mit neuen Medien im Kontext digitaler Transformation und digitaler Kompetenz. Ihre Forschungsschwerpunkte an der Hochschule für Angewandte Psychologie in Olten sind Digitale Medien und Kooperation und Wissen und Lernen. In der Lehre vertritt sie die Fächer Medienpsychologie (BSc) und Digitaler Wandel in Arbeit und Bildung (MSc) an der APS. Außerdem lehrt sie am Psychologischen Institut der an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.