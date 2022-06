Spielsachenflohmarkt an der Grundschule Neuffen

"Hallo Kinder,

wollt Ihr gut erhaltene Spiele, Lego, Playmobil, Fahrzeuge, Puzzles, Bücher und vieles mehr verkaufen? Dann sucht Eure Sachen zusammen: Am Samstag, den 2. Juli 2022 könnt Ihr einen kostenlosen Stand im Schulhof der Neuffener Grundschule (bei schlechtem Wetter im Schulhaus) aufstellen und dort Eure Schätze von 10 bis 12 Uhr zum Verkauf anbieten. Der Aufbau ist ab 9.30 Uhr möglich. Für Kindergartenkinder, Schüler, Eltern, Geschwister, Großeltern, Paten, Verwandte und Bekannte habt Ihr bestimmt das eine oder andere günstige Schnäppchen. Anmelden könnt Ihr Euch bei Claudia Schall Tel. 07025-9118591 oder per E-Mail unter foerderverein-ghsn@gmx.de. Auch in diesem Jahr gibt es wieder kalte Getränke, Brezeln und für die Erwachsenen Kaffee sowie leckeres Popcorn für Groß und Klein

Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg beim Verkauf sowie natürlich auch beim Einkaufen an den anderen Ständen.

Förderverein Grund- und Hauptschule Neuffen e.V."