Spieltag in der Badminton - Bezirksliga

Das erste Spiel des Tages beginnt um 15 Uhr. Die zweite Partie ist für ca. 19 Uhr angesetzt, wobei der genaue Beginn davon abhängt, wann die Gäste aus Künzelsau nach ihrer ersten Begegnung anreisen.

Es wird empfohlen, etwas früher in der Halle zu sein.

Es geht um nichts Geringeres als die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg! Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir eure Unterstützung. Kommt in die Halle, feuert unser Team an und erlebt packende Matches, die von Leidenschaft und Kampfgeist geprägt sind.

Am letzten Spieltag der Saison in der Bezirksliga Hohenlohe steht für die Badminton-Mannschaft der Sportgemeinde Walldürn alles auf dem Spiel: In der heimischen Sporthalle Glashofen treffen unsere Sportler auf die beiden Mannschaften des TSV Tauberbischofsheim.

Es geht um nichts Geringeres als die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg! Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir eure Unterstützung. Kommt in die Halle, feuert unser Team an und erlebt packende Matches, die von Leidenschaft und Kampfgeist geprägt sind.

Gemeinsam können wir die Halle zum Beben bringen und die Mannschaft ihrem Traum ein Stück näherbringen. Lasst uns diesen Tag unvergesslich machen – wir zählen auf euch!