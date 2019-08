Sie kaufen ab und zu auf dem Markt ein, nehmen Produkte aus der Region oder ‚Bio‘? Sie nehmen manchmal das Rad anstelle des Autos? Ein Komposthaufen im Garten oder das eigene Obst auf dem Stückle geerntet?.

Sicher haben Sie noch mehr Beispiele, wie Sie selbst in Ihrem Alltag ökologisch handeln. Immer mehr wächst das Bewusstsein in Deutschland, wie wir selbst mit kleinen Schritten einen Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt leisten können.

Wollten Sie schon immer wissen, wie nachhaltig Ihr Lebensstil ist? Mit der Aktion Ökologischer Fußabdruck können Sie das ganz einfach herausfinden. Vom 8. bis 12. Oktober führt eine Fußspur durch die Bibliothek. Jeder Fußabdruck steht für eine Frage zu Ernährung, Mobilität, Wohnen und Konsum und gibt gleichzeitig Tipps, was man so alles noch unternehmen kann, um eine stabile Ökologie zu erhalten.

Schüler der Oscar-Paret-Schule führen diese Aktion bereits am Montag, 7. Oktober durch. Sie sammeln zugleich konkrete Ideen und Vorschläge, was noch so alles möglich ist, damit auch die nächsten Generationen gut leben können.

Die Fußspur führt in der Bibliothek übrigens zum Regal „Bewusst leben“, wo Sie neben den Vorschlägen der Schüler auch Sachbücher und Dokumentarfilme zum Thema finden.