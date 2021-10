SpielTrieb Improvisationstheater

Dieser Workshop macht aus einem Mauerblümchen keinen Partylöwen und aus einem Duckmäuser keine selbstbewusste Führungskraft, aber er zeigt den Einstieg in einen Weg, seiner Intuition zu vertrauen, seine Kreativität und Spontaneität zu entfalten und dabei mehr Spaß und weniger Stress zu haben. In unserem Spiel Trieb-Basicworkshop erhältst du einen Einblick in die Technikendes Improvisationstheaters. Wir trainieren improvisatorische Fähigkeiten und Wahrnehmung auf der Bühne, Offenheit für Vorschläge der Spielpartner undVertrauen in die eigenen Ideen und Impulse. Wir üben, im Moment zu agieren,eine der Grundlagen des Improvisierens auf der Bühne und im täglichen Umgangmiteinander. Sicher ist: Hier werden Spontanität, Kreativität und Spaß am(Theater)Spiel angesprochen. Anmeldung über www.improtheater-spieltrieb.de