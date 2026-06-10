Spielwiese - das Festival im Alten Schlachthof Sigmaringen

Die Spielwiese ist ein kunterbuntes Event voller Musik, Kunst, Performance, Kinderprogramm und Workshops.
SPIELWIESE 2026 | Festival-Programm:
Freitag, 24.07.2026 Ausstellung | Konzert | Tanz
19:00 Uhr Grußworte und Ausstellungseröffnung
20:00 Uhr Stadtkapelle Sig
ab 21:30 Uhr Playground Dance
Samstag, 25.07.2026 Workshop | Ausstellung | Kinderprogramm | Führungen | Musik | Konzert | DJ
16:00 - 19:00 Uhr Pimp your ears | Workshop mit Anja
16:30 Uhr Führung über das Schlachthofareal und die Werkstätten
17:00 Uhr Seifenblasentanz für Kinder
17:30 Uhr Liederschreiber “Gessel”
18:30 Uhr Führung über das Schlachthofareal und die Werkstätten
20:00 Uhr Lokomotive Luxus BigBand
ab 21:00 Uhr DJ Marlox in der Halle
Sonntag, 26.07.2026 Konzert | Kinderprogramm | Ausstellung
14:00 Uhr Grußworte vom Vorstand
ab 14:00 Uhr Susi´s Zauberdinge für Kinder
14:15 Uhr Seifenblasentanz für Kinder
15:00 Uhr Unverpackt Konzert
Wir freuen uns auf eine kunterbunte Spielwiese mit Euch!