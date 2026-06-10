Spielwiese - das Festival im Alten Schlachthof Sigmaringen

Die Spielwiese ist ein kunterbuntes Event voller Musik, Kunst, Performance, Kinderprogramm und Workshops.

SPIELWIESE 2026 | Festival-Programm:

Freitag, 24.07.2026 Ausstellung | Konzert | Tanz

19:00 Uhr Grußworte und Ausstellungseröffnung

20:00 Uhr Stadtkapelle Sig

ab 21:30 Uhr Playground Dance

Samstag, 25.07.2026 Workshop | Ausstellung | Kinderprogramm | Führungen | Musik | Konzert | DJ

16:00 - 19:00 Uhr Pimp your ears | Workshop mit Anja

16:30 Uhr Führung über das Schlachthofareal und die Werkstätten

17:00 Uhr Seifenblasentanz für Kinder

17:30 Uhr Liederschreiber “Gessel”

18:30 Uhr Führung über das Schlachthofareal und die Werkstätten

20:00 Uhr Lokomotive Luxus BigBand

ab 21:00 Uhr DJ Marlox in der Halle

Sonntag, 26.07.2026 Konzert | Kinderprogramm | Ausstellung

14:00 Uhr Grußworte vom Vorstand

ab 14:00 Uhr Susi´s Zauberdinge für Kinder

14:15 Uhr Seifenblasentanz für Kinder

15:00 Uhr Unverpackt Konzert

Wir freuen uns auf eine kunterbunte Spielwiese mit Euch!