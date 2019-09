Der Gastrupp e.V. Erdmannhausen veranstaltet am 12. Oktober 2019 zum 6. Mal den Spielzeugmarkt in der Halle auf der Schray in Erdmannhausen.

Kinder verkaufen mit Ihren Eltern gebrauchte Spielsachen. Z.B. Kuscheltiere, Spiele und Puzzles, Bücher, Kaufläden und Puppenhäuser, Lego, Duplo und Playmobil, Eisenbahnen und Rennbahnen, Holzspielzeug, Puppen mit sämtlichem Zubehör, Barbiesachen, CDs und DVDs und vieles mehr…

Spielzeug in riesiger Auswahl und für jedes Alter.

Bewirtung mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, Würstchen und Getränke.

Der Gastrupp e.V. freut sich auf Ihren Besuch.