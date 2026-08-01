SPIESS ROCKT - mit Christian Engel

SPIESS ROCKT am 18. September 2026 - Unterhaltsamer Schlagerabend im SPIESS Modehaus in Eppingen.

Ganz egal, wo er mit seinem Schlager-Repertoire präsent ist, zieht Christian Engel die Besucher, das Publikum und alle Schlagerfreunde stets in seinen Bann und lädt zum Mitsingen, Tanzen und Schunkeln ein. Mit seiner sympathischen & bodenständigen Art ist er mit seinen mehr als drei Jahrzehnten Bühnenerfahrung ein Garant für beste Stimmung. Mitmachen und Mitsingen mit Christian Engel bei „Schlager pur“. Mode & Musik bis 23.00 Uhr