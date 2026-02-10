SPIESS-Kerwe-ROCK - mit der Band Freiheit

Die Band Freiheit steht für energiegeladene Live-Musik mit Leidenschaft und Gefühl.

Die Band um die Sänger und Gitarristen Jens Lorbeer und Florian Gallant sowie Schlagzeuger Benjamin Gallant interpretiert bekannte Rock- und Popsongs auf ihre ganz eigene Weise. Mit dreistimmigem Gesang, handgemachter Musik und spürbarer Spielfreude verleihen sie bekannten Klassikern und modernen Hits eine unverwechselbare Note und sorgen für besondere Konzertmomente.

Mode & Musik bis 23.00 Uhr