Spin! das neue Variete

SPIN! Das neue Varieté - Absolventenshow der staatlichen Artistenschule Berlin

Bühne frei für SPIN!, die 15. Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin, mit der der aktuelle Absolventen-Jahrgang den bedeutenden Schritt von der Ausbildung ins Berufsleben macht."Alles ist rund": Unser Planet dreht sich um die Sonne und die Sonne um sich selbst, in rasender Geschwindigkeit. Blut zirkuliert in uns … kein Leben ohne Drehung.Auch die jungen Künstler der staatlichen Artistenschule Berlin haben den richtigen Dreh raus.Sie SPINnen herum, sind immer in Bewegung. Verrückte Ideen, waghalsige Artistik und mitreißende Musik werden versponnen. Dabei entfaltet sich eine junge, kreative Show.Die Artisten begeistern in der Regie von Karl-Heinz Helmschrot.