SPINESHANK + (HED)P.E.

Gleich zwei Legenden des Crossover und NuMetal, deren Beginn bis in die 1990er zurück reicht, kommen in diesem Herbst gemeinsam nach Europa! Die Industrial-Metal-Könner Spineshank aus Los Angeles und der wilde Groove-Haufen von (hed)p.e. aus Huntington Beach werden Deutschland im Zuge dieser Tour für fünf Doppel-Headline-Shows beehren: Zwischen dem 14. und 21. Oktober gastieren sie in Aschaffenburg, Berlin, München, Stuttgart und Köln.

Die Live-Tourneen beider Bands liegen schon lange zurück. Da sind zum einen Spineshank. Gegründet 1996 in Los Angeles, stürmten sie mit ihrem Debüt „Strictly Diesel“ in die Metal-Szene der späten 90er und bauten eine leidenschaftliche Fangemeinde auf, während sie gemeinsam mit Größen wie Sepultura, System of A Down, Fear Factory, Biohazard und Static-X auf Tour gingen.