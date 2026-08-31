SPINESHANK + (HED)P.E.

EUROPE 2026

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Gleich zwei Legenden des Crossover und NuMetal, deren Beginn bis in die 1990er zurück reicht, kommen in diesem Herbst gemeinsam nach Europa! Die Industrial-Metal-Könner Spineshank aus Los Angeles und der wilde Groove-Haufen von (hed)p.e. aus Huntington Beach werden Deutschland im Zuge dieser Tour für fünf Doppel-Headline-Shows beehren: Zwischen dem 14. und 21. Oktober gastieren sie in Aschaffenburg, Berlin, München, Stuttgart und Köln.

Die Live-Tourneen beider Bands liegen schon lange zurück. Da sind zum einen Spineshank. Gegründet 1996 in Los Angeles, stürmten sie mit ihrem Debüt „Strictly Diesel“ in die Metal-Szene der späten 90er und bauten eine leidenschaftliche Fangemeinde auf, während sie gemeinsam mit Größen wie Sepultura, System of A Down, Fear Factory, Biohazard und Static-X auf Tour gingen.

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Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik

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