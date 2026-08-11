Spinne spielt Klavier (4+)

Hast du das gehört? Hör mal genau hin. Da knackt es doch.

Nein es rumpelt, pufft und grollt! Ist das etwa eine Wolke mit Schluckauf? Eine ratternde Waschmaschine? Was nehmen deine Ohren wahr, wenn jemand in einen knackigen Apfel beißt? Kannst du das Ping Pong beim Tischtennis und das Klackern eines Pferdehufs unterscheiden? Hast du ein Lieblingsgeräusch?

Die kleine Spinne jedenfalls hört überall Geräusche. Manchmal quietscht es laut, surrt es leise, schnarrt es verdächtig oder schmatzt es unverhohlen. Doch wenn sie eines ihrer acht Beine bewegt, ist da: Nichts! Wie kann das sein? Wo ist ihr spinnisches Knacken, Knistern oder Wuschen? Auf der Suche nach ihrem ganz eigenen Geräusch macht sie sich auf eine Reise voller lustiger Wesen, lautem Gebrüll, offener Ohren, leiser Töne, ohrenbetäubender Stille und letztendlich zu sich selbst.

„Spinne spielt Klavier“ ist ein Theatererlebnis über die Kunst des Zuhörens, das Finden des Eigenen und die Schönheit der Welt in all ihren Tönen.