Spinnen und Märchen vom Spinnen

Mit meinem Spinnrad und meiner Handspindel komme ich zu euch und erzähle Märchen vom Spinnen. Die Zuhörer/innen lernen den Unterschied zwischen dem Spinnrad (Rumpelstilzchen) und der Handspindel (Dornröschen) kennen, erfühlen verschiedene Fasern und erfassen, was beim Spinnen mit diesen passiert. Warum verliert man manchmal den Faden beim Erzählen? Wie ist das, wenn der Geduldsfaden reißt? Warum ist es wichtig, die Fäden in der Hand zu halten? Und was hat die Brennnessel mit dem Spinnen zu tun? Zum Andenken bekommt jede/r ein bunt gezwirntes Armband. In Kooperation mit der VHS Unterland Karten erhältlich: www. badwimpfen.de oder bad-wimpfen@vhs-unterland.de Telefonisch: 07063/97200 oder 07063/9349791