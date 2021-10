Lange MärchenerzählNacht - Am seidenen Faden

Was kann nicht alles am seidenen Faden hängen! Beziehungen verschiedenster Art, die mit Konflikten aufgeladen sind, können daran hängen. Eine Existenz kann daran hängen, wenn die Lebensbedingungen schlecht sind. Ja, sogar ein Menschenleben kann daran hängen, wenn schwere Krankheit plagt. Manches Schicksal zieht sich oft wie ein roter Faden durch die Geschicke und Geschichte der Menschen. Das Damokles-Schwert hängt ständig über ihnen am Fädchen und droht, herabzufallen. Da gibt es Strippenzieher im Hintergrund, die unsichtbare Fäden ziehen, andere einwickeln und für Verwirrung sorgen oder keinen guten Faden an jemandem lassen. Wo ist das Netz, das hält? Braucht es etwa jemanden, der die Fäden fest in der Hand hat? Oder kann die Erfahrung vieler Generationen uns Richt-Schnur sein auf unserem Weg? Wie heißt es so schön: Folge DEINEM Weg! Wir werden sehen, auf welchen Wegen die Gestalten in den Geschichten unterwegs sind - frei erzählt von den 3 Erzählerinnen Adelheid Fuchs-Zimmermann, Andrea Greiss und Angelika Karg. Und damit der Faden nicht verloren geht, sind alle Märchen verbunden durch die Musik von Csaba Szabo an der Gitarre. Sie sind eingeladen, dabei zu sein im Wechselbad der Gefühle und mit allen Sinnen teilzuhaben, denn es ist angerichtet für Auge und Ohr….