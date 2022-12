Die langen Winterabende sind in Creglingen seit Jahren auch die Zeit der Spinnstubenabende, das soll auch in diesem Jahr endlich wieder so sein.

Zu ihrem zweiten Spinnstubenabend in diesem Winter laden das kommTeam und die Creglinger Spinnstubenfrauen alle ein, die Spaß am Wolle-Spinnen, am Stricken, am Häkeln oder anderen Handarbeiten haben, oder sich auch nur auf das Plaudern im Kreise der sich drehenden Spinnräder freuen.

Gerne sind auch Gäste willkommen, die sich die Spinnstube nur mal anschauen und kennen lernen wollen. Mitbringen sollte man das Spinnrad oder eine Handarbeit, und etwas Zeit zum Plaudern. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend.

Fragen? Elke Treier, 07933-700190 oder Erika Weimer 07933-70144