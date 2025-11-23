SPIRAL DRIVE | Eine der vielversprechendsten Formationen der Neo-Psychedelic-Szene

Bereits mit dem Debüt „Unity“ machte das Herzensprojekt des deutsch-österreichischen Multiinstrumentalisten, Produzenten und Sängers Raphaël Neikes (unter anderem bekannt als Live-Mitglied von MOTHER’S CAKE) europaweit auf sich aufmerksam – und hat sich seitdem zu einer der spannendsten und vielversprechendsten Formationen der Neo-Psychedelic-Szene entwickelt. Das zweite Album „Visions in Bloom“, getragen von der inzwischen mehr als sieben Millionen Mal gestreamten Single „Space Train“, festigte diesen Ruf: Der Longplayer verbindet Psychedelic Rock, Alternative, Psych-Pop, Grunge und Indie zu einem schillernden Gesamtwerk und brachte der Band Vergleiche mit Künstlern wie TAME IMPALA, KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, QUEENS OF THE STONE AGE, MGMT und PINK FLOYD ein, ohne sich dabei einem einzigen Genre unterzuordnen.