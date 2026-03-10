Liebe Tänzerinnen, liebe Tänzer, Am 03. Oktober ist es wieder so weit: „Spirit of Dance“ öffnet seine Türen – ein Abend voller Bewegung, Freude und achtsamer Verbundenheit.

Wir tanzen zu Saschas live gemixten Rhythmen und lassen uns von der Musik mitnehmen, als würde sie uns auf einer Welle aus Klang und Bewegung tragen. So entsteht diese besondere Freude, die unsere Abende seit vielen Jahren begleitet.

Wir gestalten Raum, Technik und Vorbereitung mit viel Sorgfalt und Herz. Mit deiner Spende unterstützt du uns dabei, diese nährenden und offenen Tanzabende weiterhin anbieten zu können.