Spirit of Happiness

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Zehntscheuer Reusten Rottenburger Straße 4, 72119 Ammerbuch

Ruth Maria Rossel entführt ihr Publikum in eine mit-reißende Klangwelt aus Popklassikern, Tango, Filmmusik und eigenen Kompositionen – kombiniert mit eindrucksvoller Videoperformance.

Mit Cello, Stimme, Djembe und Loop Machine entstehen live vielschichtige Sounds voller Emotion, Rhythmus und Energie.

Mehrfach international ausgezeichnet (u. a. Global Music Awards, Deutscher Pop- & Rockpreis) begeistert die Cellistin mit kreativen musikalischen und visuellen Ideen.

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Zehntscheuer Reusten Rottenburger Straße 4, 72119 Ammerbuch
Konzerte & Live-Musik
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