Spirit of Happiness

Ruth Maria Rossel entführt ihr Publikum in eine mit-reißende Klangwelt aus Popklassikern, Tango, Filmmusik und eigenen Kompositionen – kombiniert mit eindrucksvoller Videoperformance.
Mit Cello, Stimme, Djembe und Loop Machine entstehen live vielschichtige Sounds voller Emotion, Rhythmus und Energie.
Mehrfach international ausgezeichnet (u. a. Global Music Awards, Deutscher Pop- & Rockpreis) begeistert die Cellistin mit kreativen musikalischen und visuellen Ideen.
Info
Zehntscheuer Reusten Rottenburger Straße 4, 72119 Ammerbuch
Konzerte & Live-Musik