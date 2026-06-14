Spirit of Happiness

Ruth Maria Rossel entführt ihr Publikum in eine mit-reißende Klangwelt aus Popklassikern, Tango, Filmmusik und eigenen Kompositionen – kombiniert mit eindrucksvoller Videoperformance.

Mit Cello, Stimme, Djembe und Loop Machine entstehen live vielschichtige Sounds voller Emotion, Rhythmus und Energie.

Mehrfach international ausgezeichnet (u. a. Global Music Awards, Deutscher Pop- & Rockpreis) begeistert die Cellistin mit kreativen musikalischen und visuellen Ideen.