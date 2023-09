Wer kennt sie nicht: Smokie, die in den 70er Jahren mit Hits wie “If you think you know how to love me”, “I’ll meet you at midnight”, “Lay back in the arms of someone”, “Wild Angels” und vielen mehr die Charts stürmten. Mit insgesamt 15 Top-20-Hits, inklusive “Living next door to Alice”, das weltweit über 30 Millionen mal verkauft wurde und für 9 Wochen Nr.1 in Deutschland war, schrieben sie Musikgeschichte. Wer bei dem Namen Smokie allerdings an langweilige Schmuserocker denkt, der hat sich geirrt: Schon damals steckte jede Menge Rock’n Roll in den Jungs, die mit emotionalen und mitreißenden Gitarrenklängen, aber vor allem ihrem einzigartigen Satzgesang und der unverkennbaren Reibeisenstimme des damaligen Sängers Chris Norman ihre Fans begeisterten. Nach dem Ausstieg von Chris Norman fand die Band einen würdigen Nachfolger: 1986 läutete Alan Barton als Leadsänger die neue Ära von Smokie ein und prägte mit sechs veröffentlichten Alben das Gesicht dieser Weltklasseband. Leider wurde es nach dem tragischen Unfalltod von Alan Barton 1995 still um Smokie.

Heute steht kein geringerer als Dean Barton, Alan Bartons Sohn, der unverkennbar diese unverwechselbare raue und doch gefühlvolle Stimme seines Vaters geerbt hat, als Frontmann auf der Bühne von Spirit of Smokie. An seiner Seite ein enger Freund seines Vaters, Leadgitarrist Andy Whelan, der lange Gitarrist bei Chris Norman war, auch heute noch mit ihm zusammenarbeitet und als Freund und Bandkollege von Alan Barton auch an vielen Kompositionen beteiligt war. Den Bass zupft Graham Kearns, der ebenfalls mit Alan Barton und auch anderen Bands wie Sad Café und Sisters of Mercy tourte und aufnahm. Ihre starken Stimmen gepaart mit Dean Bartons unglaublich kraftvoller und emotionaler Reibeisenstimme erwecken die Songs von Smokie zu neuem Leben.

Spirit of Smokie tragen die große Ära der 70er Jahre weiter, führen den stimmgewaltigen Smokie-Sound fort und begeistern mit den großen Smokie-Hits, bereichert durch ihre eigenen, stilistisch perfekt mit den Originalen harmonierenden Kompositionen, ihr internationales Publikum. Moderner, rockiger, und dennoch mit dem unverkennbaren Smokie-Sound der 70er Jahre. Die akustische Darbietung der drei Frontmänner beweist, dass für gute Musik nicht viel Technik nötig ist: Mit der faszinierenden Stimme und charismatischen Performance Dean Bartons und der herausragenden Qualität seiner Bandkollegen sind Spirit of Smokie immer ein Live-Erlebnis der Extraklasse – beeindruckend, emotional und mitreißend.

