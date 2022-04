Zusammen mit dem Hochschulpfarrer Stephan Seiler-Thies und Tour-Guides vom adfc Ludwigsburg geht es auf Tour.

Einmal im Monat mittwochs starten wir um 18 Uhr mit einem kleinen Drink an Markt8. Um 18.15 Uhr radeln wir los. Gemeinsam sind wir unterwegs zu verschiedenen spirituellen Orten an der frischen Luft: Jung und Alt, Familien und alle, die gerne Rad fahren. Am Zielort machen wir eine Pause, es gibt gute Gedanken von eurem „Radpfarrer“, und dann radeln wir in der Rundtour wieder zurück zum Marktplatz. Wir sind ca. eine Stunde in und um die Stadt unterwegs. Veranstalter: Hochschulgemeinde