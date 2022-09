"Spiritualität & Heilen" - Messe

Die SPIRITUALITÄT & Heilen ist eine Publikumsmesse für gesundheitliche und spirituelle Themen.

In der Ausstellung finden die Messebesucher viele Produkt- und Beratungsangebote wie z.B. Jenseitskontakte, Handlesen, Tarotberatung, geistiges Heilen, Aromatherapie etc. Begleitet wird die Messe von einem umfangreichen Vortragsprogramm, das parallel zur Messe stattfindet. Der Besuch der Vorträge ist in der jeweiligen Tageskarte inkludiert. Auf der Webseite www.esoterikmesse.de können Sie sich das Programmheft zur Messe ca. 14 Tage vor Messebeginn kostenlos ausdrucken. Sie finden das Programm unter dem Menüpunkt „Besucherinfos“ / „Vortragsprogramme“ als PDF. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Weitere interessante Infos zu

unseren Veranstaltungen, Messegutscheine und weitere Messetermine finden Sie auf www.esoterikmesse.de