Die SPIRITUALITÄT & Heilen ist eine Publikumsmesse für gesundheitliche und spirituelle Themen. In der Ausstellung finden die Messebesucher viele Produkt- , Therapie und Beratungsangebote wie z.B. alternative Therapien, Lebensberatung & Coaching, geistiges Heilen, Aromatherapie, Natur-Kosmetik, Schmuck, Mineralien, Bücher u.v.m. Begleitet wird die Messe von einem umfangreichen Vortragsprogramm, das parallel zur Messe in den Vortragsräumen stattfindet. Der Besuch der Vorträge ist in der jeweiligen Tageskarte inkludiert. Auf unserer Webseite www.esoterikmesse.de können Sie sich das Programmheft zur Messe ca. 14 Tage vor Messebeginn kostenlos ausdrucken. Sie finden das Programm auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt „Besucherinfos“ / „Vortragsprogramme“ als PDF. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Weitere interessante Infos zu unseren Veranstaltungen, Messegutscheine und weitere Messetermine finden Sie auf unserer Webseite www.esoterikmesse.de.