Spiritualität

In der Mitte der Woche zur Ruhe kommen . Bewusst Stille erleben, sich selbst wahrnehmen, sich öffnen für Dinge, die aus der Stille kommen . Gemeinsam die Energie des Schweigens in sich aufnehmen, Kraft schöpfen und aufbrechen . Leider momentan nicht im treffpunkt 50plus möglich!Wenn Sie in Verbundenheit zu Hause meditieren wollen, erhalten Sie alle 14 Tage einen Brief mit motivierenden meditativen Gedanken . Und Sie spüren die Verbundenheit der Gruppe auch im Alleinesein!

28.07.2021, 15:00 Uhr - 16:30 Uhr | Ort: wird nach der Anmeldung bekanntgegeben Anmeldung: bis 30 .04 .2021