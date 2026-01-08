Spitalhoffest - Blasmusik trifft Sommerlaune

Ein Sommerabend voller Musik, Geselligkeit und besonderer Atmosphäre erwartet die Besucher am Samstag, 1. August 2026, im historischen Spitalhof in Dinkelsbühl.

Unter dem Motto „Blasmusik trifft Sommerlaune“ lädt die Stadtkapelle Dinkelsbühl in eine der schönsten Kulissen der Altstadt ein.

Wenn die Abendsonne die historischen Gebäude des Spitalhofs in warmes Licht taucht, entsteht ein ganz besonderes Ambiente. Genau die richtige Kulisse für einen entspannten Sommerabend bei bester Unterhaltung.

Das musikalische Highlight des Abends ist die Oktoberfestkapelle Mathias Achatz. Die von der „Münch‘ner Wiesn“ bekannte Formation steht für erstklassige Blasmusik, musikalische Vielseitigkeit und mitreißende Unterhaltung auf höchstem Niveau und sorgt so für echte Festzeltstimmung unter freiem Himmel. Musikliebhaber dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen, bei dem sowohl Freunde der klassischen Blasmusik als auch Fans moderner Unterhaltungsmusik auf ihre Kosten kommen.

Beginn ist um 18 Uhr. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken sowie einen Barbetrieb.

Der Sonntag, 2. August 2026, wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdiensteröffnet, der musikalisch von der Knabenkapelle begleitet wird. Im Anschluss lädt die Stadtkapelle zum Frühschoppen ein und sorgt mit zünftiger Blasmusik für einen stimmungsvollen Ausklang des Wochenendes.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Die Stadtkapelle Dinkelsbühl freut sich auf zahlreiche Gäste und ein sommerliches Wochenende voller Musik, Begegnungen und guter Laune im einzigartigen Ambiente des Spitalhofs.