Achtung Spitfire Schnell Schnell sind wieder da! Nach der Pause, in der sie ihr Debut-Album fertiggestellt und veröffentlicht haben, sind sie jetzt wieder auf der Bühne mit allem, was sie seit 19 Jahren auszeichnet.

Wilder Orgel-Beat am Anschlag, überdrehter Sixties-Soul , schnörkelloser Garage-Punk, ungehobelter Rock'n Roll mit Sprenklern von Indie. Live voller Einsatz bis zur Atemnot und das alles so tanzbar, daß garantiert kein Bein still und kein Shirt trocken bleibt.