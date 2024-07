Spitzentennis in der Region - 2. Bundesliga Herren

Erlebe packendes Tennis live. Unsere 2. Bundesliga-Mannschaft begeistert mit regionalen Talenten und Top-Profis auf dem Platz. Sichere dir jetzt dein Ticket ab nur 8 Euro für die Heimspiele.

Im Juli und August tritt der Tennisverein Reutlingen viermal zuhause in der 2. Bundesliga an und bietet Spitzentennis in der Region! Unser Fokus liegt auf regionalen Spielern, die sich international etablieren möchten. Neben internationalen Größen sind talentierte junge Spieler wie Lasse Pörnter, Tim Handel (ATP 408), Noah Schlagenhauf, Emil Rast, Marc Mail und Nico Hornitschek dabei. Zusätzlich verstärken weitere Spieler aus der eigenen Jugend des TVR das Team. Unterstützt werden sie von dem erfahrenen Michael Berrer. Das Team wird von zwei Top-Profis der Weltrangliste angeführt: Nerman Fatic (aktuell Nummer 222) und Renzo Olivo (Nummer 309). Tennis auf höchstem Niveau – das darf man nicht verpassen!

Tickets sind in der Reutlinger Touristeninformation oder direkt beim Tennisverein erhältlich. Aufgrund der Öffnungszeiten bitten wir, eine E-Mail an presse(at)tvreutlingen.de zu schreiben. Der Vorverkauf startet bei 8 Euro pro Spieltag und 27 Euro für eine Dauerkarte, die den Zutritt zu allen vier Heimspieltagen ermöglicht. Am ersten Heimspieltag wird neben Spitzentennis auch eine Tombola mit tollen Preisen geboten.

Kommt und erlebt erstklassiges Tennis live!