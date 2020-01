Spitzfindig - geritzt, gefärbt, gedruck

Spitzfindig: farbenfroh und ausdrucksstark sind die Werke der Künstler/-innen aus der Radierwerkstatt der Lebenshilfe Tübingen, die im neuen Jahr in der vhs Tübingen zu sehen sein werden.

Gezeigt wird zum einen eine Auswahl aktueller Arbeiten, die im Kurs „Kaltnadelradierung“ unter der Leitung von Peter Krullis entstanden sind. Die Kursteilnehmer/-innen mit und ohne Behinderung treffen sich einmal im Monat an einem Samstag und setzen gemeinsam ihre Bildideen mit der Technik der Kaltnadelradierung um. Es entstehen expressive Drucke mit sehr unterschiedlichen Bildthemen und Handschriften. Der Kurs wird seit mehreren Jahren in Kooperation von Lebenshilfe und vhs Tübingen durchgeführt.

Zum anderen sind Werke zu sehen, die in verschiedenen Ausstellungs- und Kunstprojekten der Lebenshilfe entstanden sind. Zu ihnen gehören Bilder aus der Reihe „Ansichtssache – Kunst im Dialog“, in der sich Künstler/-innen mit ihren Arbeiten aufeinander beziehen, und aus dem Kunstprojekt „Sieh, Bach – Bildnerische Variationen“, das zur Musik von Johann Sebastian Bach durchgeführt wurde. Die Ausstellung mit diesen Werken - zuletzt 2019 im Bachhaus in Eisenach zu sehen - begeisterte bundesweit Kunstinteressierte.

Auch prämierte Arbeiten von vier Kunstpreisträger/-innen mit Behinderung werden gezeigt, ebenso einige beispielhafte Werke aus den Anfängen der Radierwerkstatt der Lebenshilfe, die seit Beginn der 1980er Jahre besteht.

Die Ausstellung ist also eine spannende Präsentation, die die Vielfalt der Kaltnadelradierung, aber vor allem auch von inklusivem Kunstschaffen zeigt.