Splendid - Absolventen-Gala der Staatlichen Artistenschule Berlin

„Splendid“ – das bedeutet überwältigend, glanzvoll, strahlend.

Passender könnte der Titel für die Show der diesjährigen Absolventen und Absolventinnen kaum sein, denn genau so wollen sich die Künstler hier im Friedrichsbau Varieté präsentieren. Dafür haben sie teils neun Jahre an der Staatlichen Artistenschule trainiert, um nun mit beeindruckender Technik, mutigen Ideen und leidenschaftlichem Einsatz zu zeigen, wie viel Können, Herzblut und Persönlichkeit in ihrer Kunst steckt. Jede Nummer erzählt von Jahren intensiven Trainings und dem Wunsch, das Publikum zu berühren, zu überraschen und zu begeistern.

Dieser Jahrgang überzeugt zudem durch bemerkenswerte tänzerische und bewegungskünstlerische Fähigkeiten. Zwischen den artistischen Höhepunkten verbinden moderne wie klassische Tanzsequenzen die einzelnen Nummern zu einem fließenden, strahlenden Gesamterlebnis.

Eine Show, die das 70-jährige Jubiläum der Staatlichen Artistenschule würdig feiert, in der junge Talente ihr strahlendstes „Splendid“ auf die Bühne bringen.

Verantwortlich für die Regie ist in diesem Jahr erstmals Sammy Tavalis, der neben seiner Tätigkeit als Regisseur vor allem als Moderator, Komiker und Musiker auf den Varieté-Bühnen im deutschsprachigen Raum seit mehreren Jahrzehnten zuhause ist.

Ensemble:

Ben Radke - Strapaten

Josephine Beaupré - Duo Akro

Holly Bratek - Duo Akro

Stela Stankevicitue - Cyr Wheel

Nikolaos Chatzglou - Kontorsion am Boden

Linnea Schröter - Antipoden