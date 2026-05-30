SPLENDID - Absolventengala

„Splendid“ – das bedeutet überwältigend, glanzvoll, strahlend.

Passender könnte der Titel für die Show der diesjährigen Absolventen und Absolventinnen kaum sein, denn genau so wollen sich die Künstler hier präsentieren.

Dafür haben sie teils neun Jahre an der Staatlichen Artistenschule trainiert, um nun mit beeindruckender Technik, mutigen Ideen und leidenschaftlichem Einsatz zu zeigen, wie viel Können, Herzblut und Persönlichkeit in ihrer Kunst steckt. Jede Nummer erzählt von Jahren intensiven Trainings und dem Wunsch, das Publikum zu berühren, zu überraschen und zu begeistern.

Dieser Jahrgang überzeugt zudem durch bemerkenswerte tänzerische und bewegungskünstlerische Fähigkeiten. Zwischen den artistischen Höhepunkten verbinden moderne wie klassische Tanzsequenzen die einzelnen Nummern zu einem fließenden, strahlenden Gesamterlebnis.