York Höller »Monogramme« – 14 Charakterstücke für Klavier und Texte der Teilnehmer*innen

Ein Konzerterlebnis, in der das schöpferische Potenzial aller Beteiligten zur Geltung kommt? Das liegt »Spoken Moments Poetry« am Herzen. Über zwei Monate haben die Pianistin Hanni Liang und der Konzert-Poet Timo Brunke gemeinsam mit Workshop- Teilnehmer*innen intensiv an einem Konzert der besonderen Art gearbeitet. Im Mittelpunkt stehen dabei Vielfalt und kulturelle Teilhabe. Denn egal, mit welchem Hintergrund und ob vor, hinter oder auf der Bühne: die Beteiligten tragen auf allen Gebieten zum gemeinsamen Konzert-Gelingen bei und bereichern das musikalische Programm mit eigenen Texten, Moderationen, technischer Mitarbeit und vielem mehr. Im künstlerischen Dialog erforschen die Beiträge und York Höllers zeitgenössische Komposition »Monogramme« die Poesie im Zwischenmenschlichen. Nachdem im vergangenen Jahr ein kunstvoller Projektfilm entstanden ist, möchte dieses Poetry-Konzert nun physisch erlebt und geteilt werden.

Hanni Liang Klavier, Konzept

Timo Brunke Poet, Autor, Konzept

Gefördert durch die Ruprecht-Stiftung.