Spontaneität und Schlagfertigkeit: Improtheater

× Erweitern Casino Kornwestheim

Grundlagenkurs Improvisationstheater mit Auftrittsmöglichkeit.

Improvisationstheater gilt als Tipp, um sich spielerisch in Schlagfertigkeit, Spontaneität und Teamfähigkeit zu erproben. Mit wenigen Vorgaben entstehen Szenen und Geschichten praktisch aus dem Nichts. In einer fehlerfreundlichen Atmosphäre üben wir loszulassen und darauf zu vertrauen, dass die Ideen im richtigen Moment kommen. Wir sagen ja, zu dem was gerade da ist und haben vor allem viel Spaß. Es besteht die Möglichkeit, um 20 Uhr mit dem Theater Q-rage im Casino Kornwestheim aufzutreten.