Improshow - mit Gästen vom Improkurs

Improtheater ist immer spannend... noch spannender wird es, wenn Kursteilnehmer/-innen sich trauen mit auf die Bühne zu gehen.

Über die Kath. Erwachsenenbildung Ludwigsburg (keb) wird es am Samstag, 1. Juni tagsüber einen Improtheaterkurs im Casino gehen: Spontaneität trainieren, Spaß haben, Vertrauen entwickeln in die eigene Kreativität....

Am Abend heißt es Vorhang auf! Wir sind gespannt, wer uns in der einen oder anderen Szene auf der Bühne unterstützt. Es wird - wie immer - ein besonderer Abend mit wundervoller Live-Musik durch Michael Fiedler am Piano.