Sport für den Kopf – Gedächtnistraining

Seminar Ev. Erwachsenenbildung

bis

Kilianshaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 32, 74072 Heilbronn

Das Gedächtnis kann man nicht früh genug trainieren. Im Kurs bekommen Sie dazu Übungen in entspannter Atmosphäre, mit Wörtern, Buchstaben, Zahlen und Bildern.

Kleine Bewegungseinheiten und Gedächtnisspiele sorgen für Ausgleich und Abwechslung. Dazu erfahren Sie Wissenswertes über das Gehirn. Bleiben Sie fit durch lebenslanges Lernen!

Der Kurs umfasst sechs Termine: 09.10. | 16.10. | 23.10. | 06.11. | 13.11. | 20.11.2025

Referentin: Ute Stegmüller-Kühner, Sportpädagogin und Gedächtnistrainerin, Heilbronn

Kurs-Nr.: 2025-57

Info

Kilianshaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 32, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-09 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-09 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-09 09:30:00 Outlook iCalendar - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-09 09:30:00 ical
bis
Google Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-16 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-16 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-16 09:30:00 Outlook iCalendar - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-16 09:30:00 ical
bis
Google Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-23 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-23 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-23 09:30:00 Outlook iCalendar - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-10-23 09:30:00 ical
bis
Google Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-11-06 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-11-06 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-11-06 09:30:00 Outlook iCalendar - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-11-06 09:30:00 ical
bis
Google Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-11-13 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-11-13 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-11-13 09:30:00 Outlook iCalendar - Sport für den Kopf – Gedächtnistraining - 2025-11-13 09:30:00 ical

Tags