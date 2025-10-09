Sport für den Kopf – Gedächtnistraining

Das Gedächtnis kann man nicht früh genug trainieren. Im Kurs bekommen Sie dazu Übungen in entspannter Atmosphäre, mit Wörtern, Buchstaben, Zahlen und Bildern.

Kleine Bewegungseinheiten und Gedächtnisspiele sorgen für Ausgleich und Abwechslung. Dazu erfahren Sie Wissenswertes über das Gehirn. Bleiben Sie fit durch lebenslanges Lernen!

Der Kurs umfasst sechs Termine: 09.10. | 16.10. | 23.10. | 06.11. | 13.11. | 20.11.2025

Referentin: Ute Stegmüller-Kühner, Sportpädagogin und Gedächtnistrainerin, Heilbronn

Kurs-Nr.: 2025-57