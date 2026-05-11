Sport für die Seele

Psychische Erkrankungen haben viele Gesichter und ebenso viele Ursachen für ihr Entstehen.

Bundesweit erfüllt mehr als jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Allzu häufig wird aber die Schwere leider unterschätzt. Wir möchten, dass psychische Erkrankungen kein Tabu-Thema bleiben.

Wir wollen helfen, das Leben wieder in Fluss zu bringen und Vertrauen in die eigenen körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Dieses Rehabilitationssportangebot richtet sich an Betroffene nach persönlichen Verlusten, traumatischen Erlebnissen oder beruflichen und familiären Überlastungen sowie mit Depressionen, Angststörungen, Burn-out oder Fatigue.