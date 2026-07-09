Sport im Park - Bodystyling

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis 7. September 2026 können Sie immer montags von 18 bis 19 Uhr in unserem schönen Schlosspark an den unterschiedlichsten Sportangeboten völlig unverbindlich und kostenlos teilnehmen.

Die einstündigen Übungseinheiten kräftigen und aktivieren das Herz-Kreislaufsystem, trainieren Beweglichkeit und Koordination, fördern die Gemeinschaft und machen vor allem viel Spaß. Angeleitet werden Sie von erfahrenen vhs-Übungsleiterinnen. Benötigt werden lediglich bequeme Freizeit- oder Sportbekleidung sowie eine Matte und/oder ein Handtuch zum Unterlegen. Das Programm ist für alle Altersgruppen geeignet; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. Kommen Sie vorbei und lernen Sie unsere vielfältigen Sportangebote kennen. Wir freuen uns auf einen sportlichen Sommer!