Sport- Musik- und Kultur-Ehrungen 2020 und 2021

In 2020 und 2021 haben Ammerbucher Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Bereichen Sport, Musik und Kultur wieder ganz besondere Erfolge erzielen können. Die Gemeinde Ammerbuch ehrt diese herausragenden Leistungen in einer Feierstunde am:

Montag, den 22.11.2021 um 19.00 Uhr, voraussichtlich im Bürgerhaus Kelter in Ammerbuch-Entringen

Die Ehrungen erfolgen auf Vorschlag Ammerbucher Vereine.

Auf der Homepage der Gemeinde Ammerbuch www.ammerbuch.de im Bereich "Neuigkeiten" auf der Startseite steht ein entsprechendes Formular zur Verfügung.

Einsendeschluss der Vorschläge ist der 31. Oktober 2021.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Eva Pantelidou vom Sachgebiet Familie Kultur Bildung.