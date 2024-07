Der SV Winzer Beckstein wird am 17. August ein Sportfest am Sportplatz in Beckstein abhalten.

Gasnztags: Festbetrieb mit Grillspezialitäten und Fassbier (Pils und Hefeweizen)

Tagsüber: Fußballturnier ab 20.00 Uhr: Nachtelfmeterschießen.