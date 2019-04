Im Rahmen des Sportfestes werden verschiedene Kinder-, Jugend- u. Seniorenmannschaftsspiele stattfinden. Ein Highlight ist das 7. 9-Meter-Schießen am Samstag 06.07.2019 gegen 18:00 Uhr. Am Sonntag den 07.07.2019 werden neben den verschiedenen Spielen, die Sparte Turnen, tänzerisch uns den Tag versüßen. Am Montag den 08.07.2019 findet wieder ein Kindernachmittag statt und ein kleines Firmenturnier beschließt das das Sportfest 2019. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch unser bekanntes DJ Team (M&M Records).