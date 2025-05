Sportfotografie – inklusiv

Ein besonderes Projekt im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft.

Auf Initiative des Centre Culturel Français Freiburg erhielten Schüler*innen sowie Schüler-botschafter*innen aus Deutschland und Frankreich im Juni 2024 die Gelegenheit, unter der Anleitung des renommierten Fotografen Éric Vazzoler (Preisträger des Weimarer Dreiecks 2023) die Grundlagen der Fotografie zu erlernen. Diese neu erlernten Fähigkeiten konnten sie anschließend direkt bei dem ersten binationalen Schulsportfest am 13. und 14. Juni in Karlsruhe anwenden, wo

Schüler*innen aus Baden-Württemberg und dem benachbarten Elsass gemeinsam zu Wettkämpfen antraten, ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Durch die jungen Fotograf*innen entstand dabei eine Dokumentation dieser besonderen Momente und Begegnungen in Form von eindrucksvollen Fotos.

Èric Vazzoler wurde 1963 in Suresnes in der Nähe von Paris geboren. Im Alter von neun Jahren entdeckte er die Fotografie für sich, als sein Vater an den Folgen seiner Behinderung starb. Es folgte ein Studium der russischen Sprache und Kultur an der Sorbonne Nouvelle in Paris.

1986 ließ sich Èric Vazzoler als freiberuflicher Fotograf in Paris nieder.

Seit seinen Anfängen widmete er sich in seinen fotografischen Arbeiten der Jugend in Europa und in Zentralasien. Nach zehn Jahren in Paris, in denen er für die nationale Presse arbeitete, kehrte er der Hauptstadt den Rücken, um Deutschland näher zu kommen, vor allem aus familiären Gründen.

Ab 1996 gab er zunehmend Workshops im Rahmen von Präventionsmaßnahmen (Vorstädte, Gefängnisse), Inklusions- und Kooperationsmaßnahmen (Kasachstan, Polen ...) und Solidaritätsmaßnahmen (Ukraine im Krieg).

Die Serie „Face Moi“ wurde etwa 30 Mal in Europa, Russland und Kasachstan ausgestellt. Sie wurde mit dem Großen Preis des Fotofestivals in Łódź ausgezeichnet.

Heute lebt Éric Vazzoler in Straßburg.